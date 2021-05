'Sanremo Estate': il Direttore di Rai 1 frena "Ne stiamo parlando, ma non c'è una risposta chiara"

Domani comincia il mese di giugno e sarà importante per la

Rai e per Sanremo, sia per il Festival 2022 che per l’ormai noto appuntamento musicale estivo, che venne proposto da Amadeus nel corso della kermesse canora matuziana di marzo, per trovare un modo di ‘risarcire’ i commercianti della città dei fiori, fortemente penalizzati da un Festival svolto praticamente a porte chiuse.

Ne ha parlato il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, nel corso della presentazione di ‘Notte Azzurra’, la serata prevista domani in occasione degli Europei di calco. "La proposta di un un 'Sanremo estate' – ha detto Colletta - nacque durante i giorni del Festival proprio da Amadeus. Ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando, ma non c'è una risposta chiara. Inoltre, sapete che adesso siamo in fase aziendale di cambiamento, con l'arrivo di un nuovo vertice. Ci vuole tempo. Giugno sarà importante sia per ‘Sanremo 2022’, che per una eventuale serata estiva”.

Ci vorrà ancora qualche giorno, quindi, per capire se la Rai intende o meno organizzare la manifestazione musicale nella città dei fiori, per la quale al momento non si conoscono intenzioni e date. Qualche tempo fa si era parlato della prima settimana di luglio ma, con i tempi che stringono, è ovvio che al momento si sta navigando a vista.

Nei prossimi giorni non sono esclusi nuovi contatti tra il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e i vertici Rai. In ballo non c’è solo la manifestazione di quest’estate o il Festival del prossimo anno, ma anche la convenzione per le prossime kermesse canore. Dopo la versione ‘Covid’ di quest’anno, senza pubblico e senza manifestazioni collaterali, nella città dei fiori si spera ovviamente di tornare all’antico nel 2022, con Sanremo stracolma di gente ed un Festival che possa ricordare i fasti del 2020.