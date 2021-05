Camporosso: domenica 20 giugno volontari al lavoro per la pulizia del torrente Nervia

Il Comune di Camporosso, insieme a sette associazioni presenti sul territorio, organizza un'iniziativa finalizzata alla pulizia del torrente Nervia a beneficio del mare.



Domenica 20 giugno ci sarà “Puliamo il torrente Nervia per salvare il mare”, l'appello è rivolto a tutti coloro che vogliono rendersi utili per la salvaguardia dell'ambiente e di quelle acque cristalline simbolo della riviera.



L'appuntamento è fissato alle 8 al palatenda 'Bigauda' di Camporosso dove saranno formate le squadre. Gli organizzatori ricordano di portare i guanti.

Al termine della grande pulizia un buffet per tutti i "lavoratori" dell'evento.