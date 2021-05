A luglio Santo Stefano al Mare ospiterà la “420 World Championship” di vela

La Liguria ospiterà la regata “420 World Championship”, che si svolgerà a luglio a Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia.



“Sono molto felice di poter annunciare che anche nel mese di luglio, dopo The Ocean Race Europe in programma a giugno a Genova, la nostra regione sarà protagonista con un’altra regata di valore mondiale – dichiara l’assessore allo sport Simona Ferro – con l’accordo di programma siglato tra Regione Liguria, Comune di Santo Stefano al Mare, Yacht Club Sanremo e Federazione Italiana Vela possiamo confermare che questa regata si terrà nelle nostre acque”.



La regata porterà oltre 250 natanti con oltre 700 partecipanti provenienti dai 5 continenti e sarà seguita in tutto il mondo dagli appassionati, un appuntamento che si profila come un importante volano economico e turistico per la nostra regione.

“La bellezza dei nostri campi di regata è dimostrata dal fatto che le nostre coste siano state scelte per l’organizzazione di importanti regate internazionali. Anche questa importante manifestazione contribuirà a far ripartire il turismo con il vento in poppa”, aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Berrino.



La Regione Liguria contribuisce alla realizzazione della manifestazione con un contributo straordinario di 10mila euro.