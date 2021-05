Sanremo: dopo il crollo di venerdì sera il Comune mette mano ai pini di via Nino Bixio (Foto)

I lavori in via Nino Bixio

Il pino che venerdì sera si è abbattuto sull’asfalto in via Nino Bixio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza del verde pubblico in città. Un episodio che, in periodo pre covid e senza coprifuoco, avrebbe avuto conseguenze ben più gravi in un venerdì sera di maggio, in una zona molto frequentata per la presenza di bar e ristoranti. Ma, per fortuna, si contano solo danni materiali.

Questa mattina il Comune ha messo mano ad altri pini della via per ‘spogliarli’ dai rami in eccesso e alleggerirli evitando possibili altri crolli. Per favorire i lavori la via è stata chiusa al traffico, così come la vicina ciclabile.

Quello di venerdì sera non è il primo crollo in centro. Solo negli ultimi mesi si contano altri due episodi potenzialmente pericolosi: il crollo di via Roma e quello sull’Imperatrice. Altre due occasioni nelle quali il fato ha evitato danni irreparabili.