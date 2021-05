Sanremo: manifestazione con fumogeni e musica ad alto volume, alcuni residenti chiedono tutela da parte delle istituzioni (Foto e video)

Poco dopo sono anche intervenute le forze dell'ordine, di fronte a un gruppetto di una ventina di persone che si trovavano in una aiuola con fumogeni accesi e inneggiando slogan. Una manifestazione con persone senza mascherina e nessun rispetto delle misure di distanziamento. Per questo episodio, ieri sera sono stati identificati i presenti e molto probabilmente saranno elevate sanzioni amministrative anche se non si escludono pure denunce, visto che alcuni hanno anche inveito nei confronti degli agenti.

"Tutto questo si è svolto con musica da discoteca ad alto volume. Inizia la stagione estiva e giustamente la gente si deve divertire, ma ci sono anche soprattutto anziani e bambini che hanno il diritto di stare tranquilli nelle loro abitazioni e ascoltare la tv, cosa che non è più possibile. - spiegano alcuni residenti della zona - Non si può imporre la musica da discoteca con i bassi che fanno tremare. Il Sindaco o chi per lui non dovrebbe autorizzare queste discoteche all’aperto, effettuando i controlli quando viene autorizzato l’utilizzo della musica con DJ in piccoli locali con casse acustiche all’esterno. Considerato questo inizio temiamo per i prossimi mesi estivi non avendo tutela da parte di chi dovrebbe controllare e far rispettare la legge e le ordinanze".