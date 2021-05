Riprendono i corsi dell'associazione ‘Tai Chi – il campo di cinabro’: meditazione in movimento per ottenere equilibrio psicofisico e benessere

L'alba e il tramonto rappresentano i due momenti delle nostre giornate in cui lo yin e lo yang sono in equilibrio. L'Associazione imperiese: ‘Tai Chi – il campo di Cinabro’ riprende i suoi corsi all'aperto proprio in questi due momenti particolari, ideali per la meditazione in movimento, per ottenere equilibrio psico-fisico, salute, benessere e longevità.

Gli esercizi praticati durante i corsi consistono in movimenti di ginnastica dolce, abbinati ad una corretta respirazione, e sono particolarmente indicati per la salute psicofisica poiché stimolano e potenziano il Chi, l’Energia Vitale, producendo effetti benefici a diversi livelli: fisico, scheletrico e muscolare, psicologico ed energetico.

Gli incontri si terranno all'aperto, per avere un maggiore contatto con la natura e avranno luogo ad Imperia, San Lorenzo e Santo Stefano al Mare.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.taichi-imperia.it/