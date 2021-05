Aprite gli occhi, aguzzate la vista e fotografate il bello che ci circonda: ritorna il concorso 'Bellezze in Bicicletta' de I Deplasticati

Ritorna il concorso fotografico 'Bellezze in bicicletta' firmato da I Deplasticati.

Come nell'edizione dell'anno scorso, i partecipanti sono chiamati ad approfittare di un giro in bicicletta per scattare la foto di un qualcosa che secondo loro rappresenti la bellezza della natura che ci circonda: mare, collina, montagna, cielo, flora e fauna.



Nella passata edizione, grazie a questo concorso, sono state raccolte una settantina di splendide immagini ognuna delle quali rappresentava in maniera soggettiva quello che è il concetto di bellezza naturale secondo il sentimento del fotografo.



Non siamo alla ricerca dello scatto tecnicamente perfetto, non è una prova di virtuosismo fotografico, ma di un'espressione estetica e suggestiva. È un'occasione per risvegliare in tutti noi l'ammirazione e la stupefazione per il nostro meraviglioso territorio, la provincia di Imperia, questa piccola fetta d'Italia che è sempre oggetto di interesse per la sua incredibile varietà e biodiversità.

Tutti aspetti che, per noi che ci viviamo, diamo spesso un po' per scontati, salvo poi scoprirli grazie a trasmissioni televisive.



Ebbene la sfida è proprio questa: aprire gli occhi con il solo aiuto delle sensazioni che proviamo quando facciamo un giro sulla pista ciclabile o un'escursione in montagna immortalando il vostro feeling con la bellezza.

Le foto dovranno essere inviate a ideplasticati@gmail.com entro il 18 giugno indicando luogo (che deve trovarsi nella provincia di Imperia) e data dello scatto, nome e cognome dell'autore.

Saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook de i Deplasticati e votate dal pubblico: per le prime tre classificate ci sono in palio dei favolosi premi a marchio Volvo messi in palio da 'Auto Viale', un'azienda che sappiamo essere molto attenta al rispetto dell'ambiente e che ringraziamo per la sua generosità nei nostri confronti.