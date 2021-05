Pieve di Teco: le cinque classi della Scuola Primaria a lezione di orticoltura (foto)

Le cinque classi della Scuola Primaria di Pieve di Teco, in collaborazione con Matteo Serafini, naturalista del Parco Alpi Liguri, hanno realizzato cinque piccoli orti, partendo dalla ricerca del seme al trapianto della piantina, nata con la speranza di raccogliere i frutti.



“Questo percorso è durato da gennaio a maggio – spiega il Dirigente Scolastico Serena Carelli - e ha entusiasmato tutti i piccoli agricoltori!!!

La collaborazione con il Parco dura da diversi anni e ogni anno diventa sempre più interessante e solida. Per il prossimo anno sono già state programmate nuove attività sempre coinvolgenti e stimolanti sia per i bambini che gli insegnanti, riguardanti la programmazione di educazione civica per gli obiettivi di ed. Ambientale, Sociale.

È stato utilizzato lo spazio del Comune adiacente alla scuola come sottoscritto nel Patto di Comunità, sottoscritto tra l'Istituto Scolastico ed l'Ente Comunale con lo scopo di valorizzare e riutilizzare spazi comuni”.