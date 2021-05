All'Associazione Culturale Eventi Benefici 'APS' la coccarda della trasparenza di Italia Non Profit

La Associazione Culturale Eventi Benefici 'APS' ha ottenuto il riconoscimento nazionale da Italia Non Profit ottenendo la coccarda della trasparenza e la qualità di ente verificato.

Italia Non Profit è una società ibrida, innovativa a vocazione sociale, nata nel 2016, specializzata nel terzo settore, data analysis e open innovation.

Perché la coccarda della trasparenza?

- La trasparenza deve essere una pratica diffusa e accessibile, sostenuta da strumenti concreti

- Raccontare i dati degli enti non profit è importante per far conoscere ai donatori come funziona il Terzo Settore che si occupa di tutta la comunità

- Rendere accessibili le informazioni sulla gestione delle donazioni significa dare riscontro diretto a chi si rende parte attiva con il proprio sostegno

- Far conoscere la struttura interna dell’ente vuol dire mettere in relazione gli stakeholder con le professionalità delle organizzazioni

- Aprire le porte del Terzo Settore non significa solo far circolare storie ma anche dati e informazioni per avvicinare le persone e aumentare la fiducia

- Attesta il tuo sforzo di trasparenza