Sanremo: tamponamento a catena in corso Marconi, traffico in tilt alla Foce (Foto)

Traffico in tilt questo pomeriggio in zona Foce per via di un tamponamento a catena che ha paralizzato la circolazione per diversi minuti in corso Marconi, poco dopo l'incrocio con via Padre Semeria.

Per cause in fase di accertamento, una vettura ha innescato un tamponamento a catena che ha poi coinvolto altre auto presenti in quel momento sulla carreggiata. Il bilancio, per fortuna, è di un solo ferito in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco oltre a un'ambulanza di Sanremo Soccorso.