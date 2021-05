Questa estate desideri andare in Canada? Ecco i documenti necessari per entrare nel Paese

Il Canada è un paese molto grande con paesaggi variegati e con diverse culture che si mescolano tra loro. Se questa estate decidi di fare un viaggio nella parte est del paese più grande del Nord America, rimarrai stupito da Montreal, così multiculturale, e dalla bellezza delle foreste e dei laghi del Quebec. Qui potrai spostarti lungo il San Lorenzo fino alle rive dell'Atlantico, oppure fare un tour di Ottawa e Toronto, con le Cascate del Niagara, assolutamente da vedere. Se invece decidi di andare ad ovest ti dovrai dirigere verso la costa del Pacifico, dove potrai ammirare le Montagne Rocciose e incontrare bellissimi animali. A 1000 km di distanza, ci sono le meravigliose isole selvagge che circondano la baia di Vancouver che da sempre sono un luogo da sogno per surfisti e kayak.

A Vancouver, potrai passeggiare lungo l'oceano e ammirare come la natura si fonda armoniosamente con i grattacieli. Qualunque cosa tu scelga di fare in Canada dovrai assicurarti di avere tutti i documenti necessari per recarti in questo paese fantastico. Innanzitutto, verifica di avere il passaporto con una validità equivalente almeno alla durata del soggiorno. Il visto è necessario solo se arrivi in Canada in automobile, autobus, treno o nave. Un altro documento indispensabile per recarsi in Canada è l'eTA, l'electronic Travel Authorization, un’autorizzazione di viaggio elettronica che viene rilasciata dal governo canadese. Questo documento ha una durata massima di sei mesi per viaggi turistici e la richiesta deve essere inoltrata online, tramite la compilazione di un apposito modulo. Prima di fare richiesta, potrai verificare il costo di una domanda dell’eTA Canada. Per procedere assicurati di avere un indirizzo di posta elettronica, il passaporto valido ed una carta di credito.