Sanremo: mancano documenti e rallenta la pratica per l’affidamento delle tre spiagge libere, domani l'apertura delle buste

Siamo a metà maggio, la stagione balneare è alle porte e Sanremo fa i conti con tre spiagge che ancora devono essere affidate. La risposta al bando del Comune è stata ampia con ben 13 proposte per i tre stabilimenti, ma ora tutto rischia di rallentare e i tempi sono un’incognita.

Mancano alcuni documenti e il codice degli appalti prevede la possibilità di integrazione con tempi particolarmente dilatati. Gli uffici di Palazzo Bellevue attendono l’integrazione e, intanto, i giorni passano e i nuovi gestori vorrebbero tutto il tempo necessario per preparare le spiagge in vista di giugno.

Ora si spera di risolvere il tutto entro la fine di maggio in modo che i nuovi gestori possano rispondere ‘presente’ all’estate 2021, quella della ripartenza che, però, per loro rischia di partire in ritardo. Intanto l'apertura delle buste è prevista per domani.