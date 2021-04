Sanremo: bando per la gestione di tre spiagge, si fanno avanti in 13. Nei prossimi giorni le assegnazioni

Grande risposta al bando del Comune di Sanremo per la gestione di tre spiagge per tre anni più tre. Si tratta, nel dettaglio, di una spiaggia sul lungomare Vittorio Emanuele II, una sul corso Trento Trieste (Arenella) e una ai Tre Ponti (Cubo).

In totale si sono fatti avanti in 13: sette per lungomare Vittorio Emanuele II, tre per l’Arenella e tre per il Cubo. Ieri in Comune c’è stata l’apertura delle buste, ora gli uffici valuteranno le offerte e procederanno con le assegnazioni nel minor tempo possibile.

In totale si parla di un business da 1,8 milioni di euro sui 6 anni, così suddiviso: 300 mila euro per la spiaggia del lungomare Vittorio Emanuele II, 600 mila per l’Arenella e 900 mila per quella dei Tre Ponti.

Intanto prosegue il lavoro del Comune per la pulizia delle spiagge dalle tonnellate di legname accumulate a ottobre dopo la tempesta ‘Alex’. Gl stabilimenti saranno pronti per l’estate.