Maggio musicale ad Ospedaletti, tra giornalismo ed editoria: torna il Cantico della Bellezza abbinato al Premio Valerio Venturi

Per il quarto anno consecutivo la cittadina di Ospedaletti ricorda la figura del giornalista, studioso e musicista Valerio Venturi, scomparso nel 2018 a soli 38 anni.

Il ‘Cantico della Bellezza’ è una rassegna che vuole rendere omaggio a Valerio spaziando tra i vari “mondi” che arricchivano i suoi interessi: la musica, i libri, la spiritualità. L’Accademia della Pigna in collaborazione con il Centro Stan Kenton e l’insostituibile sostegno dell’assessorato comunale alla Cultura ha promosso anche quest’anno l’evento che si arricchisce, come già divulgato in precedenza, di un Concorso giornalistico “Premio Valerio Venturi” rivolto agli studenti dei Licei della Provincia di Imperia.

Il primo appuntamento in programma, sabato 15 alle 16 presso l’Auditorium comunale, è costituito per l’appunto dalla Cerimonia di Premiazione. Tra i diciotto concorrenti in Gara la Giuria, presieduta dal Professor Fulvio Cervini, docente nell’Università di Firenze e Rettore dell’Accademia della Pigna, e rappresentata anche dalla giornalista Giulia Cassini, svelerà chi saranno i vincitori che riceveranno borse di studio e buoni acquisto in libri e dischi. Tre sono gli istituti rappresentati: il Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, nei due rami classico e scientifico; il Liceo “Viessieux” di Imperia, nei due rami classico e scientifico, e l’Istituto “Amoretti” nel distaccamento Liceo di Scienze Umane di Sanremo. Ai ragazzi e alle ragazze è stato richiesto di elaborare recensioni critiche di dischi di vari generi musicali: le migliori saranno pubblicate sulla rivista “The Mellophonium”, fondata nel 1999 da Venturi insieme a Freddy Colt. Oltre ai tre che salòiranno sul podio della prima edizione del concorso, tutti i partecipanti in gara riceveranno un attestato su pergamena.

Ad impreziosire il pomeriggio saranno alcuni intermezzi di musica “live” curati dall’Accademia Musicale di Ospedaletti diretta da Roby Blasi ed affiliata al prestigioso CPM di Milano. Si esibiranno in qualità di cantanti gli allievi Annachiara Bastardini, Gianluca Spezialetti e Alex Pannuccio, accompagnati alla chitarra da Mattia Pastorelli. In caso di maltempo la manifestazione si terrà, con accesso a numero limitato, presso i locali de “La Piccola” in via Cavalieri di Malta.

La rassegna “Il Cantico della Bellezza” proseguirà sabato 29 maggio con il secondo ed ultimo appuntamento dal titolo “Valerio, scrittore dell’Assoluto”. Verrà presentato un libro fresco di stampa che raccoglie, dell’autore ospedalettese, la produzione ispirata a tematiche religiose e metafisiche. Il volume, edito da Lo Studiolo e intitolato “Scritti tradizionali”, sarà presentato da Thommy Campbell e Marilena Vesco con una testimonianza di Umberto Salemi. Sono previste delle letture curate dagli “Alfieri di Castel Bajardo” ed un preludio musicale offerto dal “Trio Retrò” composto da Carlo Ormea alla voce e fisarmonica, Freddy Colt al mandolino e Fabrizio Vinciguerra alla chitarra. Gli eventi sono ad ingresso libero.