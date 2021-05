Ventimiglia: 'Rete solidale' replica ancora alla Lega "Cosa avete fatto voi, il buio più assoluto!"

“Ci mortifica leggere le affermazioni degli esponenti locali della Lega di Ventimiglia, secondo i quali i fatti di violenza e di degrado che si sono intensificati nella città non dipenderebbero dall'esistenza di un campo migranti”.

Nuova contro risposta di ‘Sanremo Rete Solidale’ sul caso dell’aggressione di domenica scorsa all'intervento della Lega di Ventimiglia (QUI) pubblicato oggi dal nostro giornale. “D'altronde noi lo ripetiamo come un mantra ormai da più di dieci mesi – prosegue - la non esistenza del campo d'accoglienza è un problema non solo per i migranti ma anche per la popolazione locale, che, in questo momento di emergenza sanitaria, con una popolazione già densa, si trova decine e decine se non centinaia di migranti riversi nelle strade e ivi costretti ad accamparsi. Se qualcuno ci avesse prestato ascolto prima, allora forse Scullino e Toti e la Lega avrebbero capito prima che il campo era necessario. Ma dato che il loro obiettivo è mettere una bandierina politica sulle cose, quando le propongono gli altri sembrano follia, quando le propongono loro sono 'buon senso'.”

“Gli aiuti del Viminale sarebbero certo ben voluti (d'altronde sono arrivati dal Ministero dell'interno 700.000 euro per la gestione dell'emergenza, li avete usati?), ma allo stesso modo bisogna lo stesso agire con correttezza ed intelligenza: come fa la Lega e il questore a sapere che non vi sono stati moventi razziali? Eppure per aizzare all'odio erano tutti subito pronti: molestie ad una ragazzina, altri hanno parlato di stupro. Tutto ciò per legittimare un'aggressione che deve comunque essere condannata, e non è la prima volta che lo fate. Tanto più se dopo si è verificato che tali accuse mosse al migrante erano assolutamente false. In questo senso sì che fomentate l'odio, ed è qualcosa di fattuale”.

“Se il migrante (ma è da appurare) – termina ‘Rete Solidale’ - aveva tentato di sottrarre un cellulare, è perché si ruba perché si ha fame e si dorme tra la sporcizia, ed è così da più di un anno. State pur certi che se qualcuno sta bene non si riduce a rubare un cellulare di seconda mano. Cos'avete fatto voi per cambiare la situazione? Quali sono le vostre proposte per placare la violenza e il disagio? Fino ad ora è il buio più assoluto. Chissà forse in futuro, se ci chiederete un po' prima come fare, potremo evitare situazioni assai spiacevoli come quelle che si stanno verificando”.