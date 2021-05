Sanremo: nuovo sistema per la raccolta del vetro, verranno sostituiti i cassonetti in periferia

Da venerdì prossimo Amaie Energia, nell'ambito della razionalizzazione del servizio di raccolta della differenziata, attuerà un nuovo sistema di raccolta per il vetro che richiede la sostituzione dei cassonetti posizionati in alcune strade periferiche della città.

Gli attuali cassonetti per la raccolta del vetro verranno sostituiti da campane più capienti e questo comporterà una riduzione degli attuali punti di raccolta. Appositi avvisi verranno posizionati in questi giorni nei punti di raccolta interessati dal cambiamento.

Saranno interessate alcune postazioni di via Carducci, via D’Annunzio, via Leopardi, via Ariosto, San Giacomo, strada Sen. E. Marsaglia, strada Mario Calvino, località San Pietro, strada Degli Olandesi, strada Carrozzabile per Verezzo, strada Monte Colma, strada Poggio Radino.