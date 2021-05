Sanremo: al primo piano dell’Annonario spazio alla Scuola Edile e a postazioni per coworking e startup

La Scuola Edile Imperiese troverà sede al primo piano del Mercato Annonario. Il Comune di Sanremo di recente ha accettato la proposta proveniente dall’associazione no-profit per la concessione dei locali da destinare alle attività didattiche e di laboratorio.

È stato quindi assegnato alla scuola lo spazio di 200 metri quadrati per un totale di 15 anni in modo da consentire l’ammortamento degli oneri di adeguamento, la sistemazione e l’arredo in modo da rendere funzionali gli spazi. Il canone annuale ammonta a 5 mila euro oltre alle spese delle utenze e le tasse.

La scuola Edile sosterrà i costi di adeguamento, allestimento, arredamento e dotazione strumentale e informatica e utilizzerà i 3/4 dello spazio per corsi di formazione diretti a fasce deboli finanziati da Regione Liguria. Il restante quarto, invece, sarà utile per postazioni di coworking e iniziative di startup per residenti nel a Sanremo secondo gli indirizzi concordati con il Comune.

Gli spazi saranno aperti per almeno 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì.