Nel 2022 riapertura per il Museo della Lavanda di Carpasio: la chiusura cinque anni fa

Vuoi per il Covid ma anche per le complicazioni sorte dopo l'affidamento della gestione ad agosto dell'anno scorso, il museo continua a rimanere chiuso. In un primo momento, il circolo Legambiente Valle Argentina si sarebbe dovuto occupare di portare avanti un ambizioso progetto di rinascita, primo step per la nascita di un polo museale diffuso su tutta la vallata. Poi, lo scioglimento del circolo ha portato alla fine prematura di questo percorso.

L'amministrazione comunale non vuole abbandonare il Museo che racconta della lavanda, eccellenza del territorio, legata alla storia di Carpasio. "In questo periodo di emergenza Covid ci siamo un po' rilassati per quanto riguarda l'affidamento del Museo della Lavanda. Non c'è sembrata una priorità considerando le restrizioni che imponevano la chiusura di questo genere di attività. - afferma il sindaco Mariano Bianchi - Ora che si prospetta una riapertura più stabile abbiamo pensato a procedere di nuovo con una manifestazione d'interesse. Entro fine anno, chiederemo nuovamente se vi siano enti o soggetti intenzionati a gestire il nostro prezioso Museo, chiedendo progettualità di qualità. Cercheremo di essere pienamente operativi per la prima metà del 2022".