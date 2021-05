Bordighera: in zona 'gialla' riaprono i cinema, il bilancio del primo weekend

La zona 'gialla' vede anche la riapertura dei cinema, a schermi spenti ormai da mesi. A Bordighera è l'Olimpia l'unico attualmente in attività poiché il multisala Zeni presenta ancora i battenti chiusi che probabilmente si riapriranno dalla metà di questo mese.

In programmazione al delizioso Olimpia c'è il film premio oscar 'Nomadland' della regista cinese Chloé Zhao. La pellicola, che ha ricevuto il riconoscimento massimo ad Hollywood, fa gola a tutti i cinefili non solo. Tuttavia questo weekend, con maggiore libertà, ha registrato una risposta mediamente positiva. Probabilmente anche perché non tutti sono al corrente della riapertura dei cinema.

La struttura rispetta tutte le norme sanitarie garantendo totale sicurezza agli spettatori oltre ad una scelta di proiezioni sempre eccellente, che spazia dai film di distribuzione a stelle e strisce, a quella europea e nazionale, fino ad interessanti documentari "di nicchia" per i gusti più particolari. Andare al cinema si può, e perché la gente preferisca prima affollare altri luoghi è un mistero.

Un piccolo giallo in zona gialla degno del grande schermo.