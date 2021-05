Sanremo: restyling di porto vecchio inserito nelle modifiche al Puc con mille metri quadrati in più per l’ampliamento dei baretti e spazio ad attività ludico-sportive

Il maxi progetto per il restyling di porto vecchio trova spazio nelle articolate maglie del nuovo Puc modificato di recente dall’amministrazione Biancheri e discusso questa mattina nella riunione della giunta matuziana.

Il documento è stato adeguato al progetto del porto con importanti novità come la realizzazione dei parcheggi sotto a via Nino Bixio in sostituzione di quelli a raso. Inoltre è stata aggiunta la previsione di mille metri quadri di superficie agibile così suddivisa: il 50% per l’ampliamento dei baretti e il restante 50% per una futura attività ludico-sportiva.

Al momento ancora non si conosce nel dettaglio quale sarà la destinazione della struttura sportiva, ma si pensa a un’area specifica per lo sport o per i servizi alla persona.