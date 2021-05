Imperia: didattica e servizio, pulite le aiuole del ‘Ruffini’ grazie al corso per giardinieri del ‘Centro Pastore’ (Foto)

Esercitazione pratica e servizio alla collettività: nasce con questo spirito l'attività di restyling dell'area verde di pertinenza all'Istituto Ruffini di Via Terre Bianche a Imperia. Una splendida iniziativa nata dalla collaborazione fra il Centro di Formazione Professionale "G. Pastore", titolare del corso di qualifica per manutentori del verde riconosciuto da Regione Liguria ai sensi della LR 18/09 e l'Istituto di Istruzione Superiore 'G. Ruffini'.

Mario Casella e Luca Ronco, dirigenti dei due enti, ringraziano Domenico Abbo Presidente dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria dell’area e dell’immobile, l'Assessore Laura Gandolfo del Comune di Imperia che ha permesso lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione e Mirko Ceciliato della società De Vizia che si è occupata di recuperare e trasportare al centro di raccolta gli sfalci verdi.

"I nostri corsisti e la docente Francesca Benza hanno dato prova di competenza e di buona volontà - commenta l'amministratore unico del Centro Pastore - li ho visti molto attivi e felici di poter finalmente mettere in pratica anche solo una piccola parte dell'enorme quantità di nozioni ricevute in questi mesi; un corso che, come tantissimi altri, ha dovuto pagare lo scotto della didattica a distanza e la mancanza del rapporto sociale; hanno comunque recuperato subito con un bel pic-nic preparato dall'allieva Elvira".

L’esercitazione pratica ha riguardato l’utilizzo dei mezzi meccanici e manuali per lo sfalcio dell’erba e la potatura delle piante ma è stato anche preceduta dalla progettazione di interventi di restyling e di piantumazione di nuove essenze, nonché da tutte le attività di ricerca, analisi, disegno e formulazione di preventivo e capitolato d’oneri; tutte le fasi, insomma, del lavoro di un professionista del verde. Fra poche settimane gli allievi sosterranno l’esame finale che gli permetterà di ottenere la qualifica resa obbligatoria dalla legge per poter svolgere l’attività di manutentore del verde.

“Faccio i miei complimenti - aggiunge il Dirigente Luca Ronco - per il lavoro e per il progetto consegnato dagli allievi del Centro Pastore. Credo molto nella sinergia fra Istituzioni scolastiche ed Enti di Formazione, spesso uniti nelle stesse difficoltà - si pensi a quanto stiamo affrontando a causa della pandemia, ma anche nelle iniziative per lo sviluppo del territorio, si pensi a tutti i partner della Fondazione per l’Accademia Ligure dell’Agroalimentare; un modo intelligente per superare i limiti della disponibilità di risorse”.