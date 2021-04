Interpellanza urgente di ‘Ventimiglia Riparte’ contro chiusura di via Ruffini e di via Repubblica

Il gruppo consigliare ‘Ventimiglia Riparte’ ha presentato una mozione a firma consigliere Gabriele Sismondini e di tutte le minoranze di non dare seguito alle notifiche inviate ai commercianti e ai titolari di bar di via Ruffini e di via Repubblica (lato levante) che obbligano i titolari a smontare dehor e pedane al fine di poter eseguire i lavori di rifacimento marciapiedi e pedonalizzazione di via Ruffini. La chiusura è prevista per il 10 maggio fino al prossimo all’autunno “così per poter così dare possibilità ai nostri esercenti di svolgere il loro lavoro considerata l’imminente stagione estiva e le graduali riaperture”.

Questi il testo dell’intera interpellanza:

"Considerata la seconda ondata epidemiologica di covid 19 che ha gravemente danneggiando l' economia di tutta Italia e Ventimiglia ed in particolare tutto l’ apparato commerciale inerente a tutte le categorie merceologiche e di ristorazione.

Considerato il recente Decreto Riaperture datato 22 aprile, che vieta alle attività di ristorazione di poter esercitare il servizio all’ interno dei locali, limitandolo solo ed esclusivamente a chi ha dehor o concessioni all’aperto.

Viste le notifiche inviate ai commercianti e ai titolari di bar di via Ruffini e di via Repubblica (lato levante) in data 27 aprile, che obbligano i titolari a smontare dehor e pedane al fine di poter eseguire i lavori di rifacimento marciapiedi e pedonalizzazione di via Ruffini.

Considerato inoltre l’alluvione Alex che ha ulteriormente causato gravissimi danni materiali alla zona in oggetto senza ad oggi ancora nessun risarcimento da parte di nessuna istituzione.

Considerato che, purtroppo, non conosciamo la situazione epidemiologica futura. Far correre il rischio alle suddette attività di perdere la stagione estiva ed essere di nuovo chiusi a causa dell’aggravarsi della pandemia in autunno (come successo nel 2020) siamo convinti sia un azzardo da non far correre a nessun nostro concittadino.

A seguito di molteplici giustificate preoccupazioni arrivate dai nostri concittadini ed al fine di scongiurare la chiusura definitiva di alcune attività

Chiediamo al Presidente del consiglio comunale

di porre in votazione il rinvio della data di inizio dei suddetti lavori prevista per il 10 di maggio all’ autunno prossimo per poter così dare possibilità ai nostri esercenti di svolgere il loro lavoro considerata l’imminente stagione estiva e le graduali riaperture.

Capogruppo Ventimiglia Riparte consigliere Gabriele Sismondini

Cons. Enrico Ioculano

Cons. Alberto Ballestra

Cons. Domenico Deleo

Cons. Federica Leuzzi

Cons. Massimo D’Eusebio".