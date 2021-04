“Fiori a tavola, un business in espansione?” Il 2 maggio diretta de ‘La Forza della Natura’ in collaborazione con Hortives Milano

Non potevano mancare i colorati e gustosi fiori commestibili all'evento dedicato a Libereso Guglielmi. La Forza della Natura, insieme ad Hortives Milano, hanno pensato di organizzare in chiusura della manifestazione una tavola rotonda tra i produttori italiani e il CREA-OF di Sanremo, per parlare della filiera del fiore commestibile e di questo nuovo prodotto ormai sempre più presente sulle nostre tavole.

Al webinar interverrà la dottoressa Barbara Ruffoni, Responsabile del CREA- OF di Sanremo e Coordinatrice del progetto Interreg-ANTEA, dedicato proprio alla filiera del fiore edule. La dottoressa Ruffoni presenterà gli interessanti risultati della ricerca scientifica svolta fino ad ora sul fiore edule e aprirà le porte per una visita virtuale delle serre sperimentali del CREA di Sanremo.

Gli ospiti di punta saranno i produttori italiani, che faranno un focus sulla produzione italiana del fiore commestibile e sulla risposta del mercato a questo petaloso e goloso ingrediente. Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Marzia Novelli, parteciperanno: Marco Carmazzi dell’Azienda Agricola Carmazi di Torre del Lago (LU), Annamaria Cascone dell’Azienda Agricola Cascone Annamaria di Eboli (SA), Giovanna Mazzoni e Marco Nigro de I fiori di Hortives di Milano, Marco Ravera di RZero Group di Albenga (SV). In apertura del webinar interverrà Claudio Porchia, coordinatore della "Forza della Natura".

Il programma potrà essere seguito in modalità online sulla pagina facebook, sul gruppo facebook e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, che è media partner della manifestazione.