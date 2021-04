Sanremo: grossa perdita d'acqua in Mulattiera La Villetta, dal Comune "Situazione risolta"

Si è attivato poco dopo la nostra segnalazione (QUI) l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, per la nuova perdita d’acqua fognaria in strada Mulattiera La Villetta a Sanremo, piccola stradina che porta in via Duca degli Abruzzi e, proseguendo in via Magnolie arriva alla chiesa della Villetta.

Dal Comune, infatti, fanno sapere di essersi sostituito a Rivieracqua per eseguire i lavori per risolvere definitivamente il problema che era stato segnalato dai residenti e che, nel primo pomeriggio di ieri era letteralmente ‘esploso’, provocando una massiccia fuoriuscita d’acqua che si era riversata nella stradina, trasformata quasi in un fiumiciattolo.

Intanto i residenti, nell’ambito dei lavori di somma urgenza che il Comune ha fatto partire, chiedono anche un controllo su alcuni allacci abusivi della fognatura, che provocano miasmi a volte insopportabili.