Sanremo: grossa perdita d'acqua fognaria in Mulattiera La Villetta, la preoccupazione dei residenti (Video)

Nuova perdita d’acqua fognaria in strada Mulattiera La Villetta a Sanremo, piccola stradina che porta in via Duca degli Abruzzi e, proseguendo in via Magnolie arriva alla chiesa della Villetta.

I residenti hanno segnalato da oltre un mese una perdita a Rivieracqua e all’Assessore all’Ambiente ma, al momento, nessun intervento è stato eseguito. Gli stessi residenti avevano a più riprese segnalato anche alcuni allacci abusivi della fognatura, che provocano miasmi a volte insopportabili. Nel primo pomeriggio di oggi il tubo è saltato del tutto ed ora l’acqua sta scorrendo sulla stradina.

Probabilmente il piccolo intervento di ordinaria manutenzione è diventato di straordinaria riparazione, con maggiori costi e problemi di chi abita nella zona.