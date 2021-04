Imperia: richiesta di nuovi pagamenti della Tari già versata, il PD "Macroscopico errore dell'Amministrazione"

“Dopo aver assistito il mese scorso all'invio di oltre quattromila solleciti di pagamento Tari relativi al 2016 e 2017 di cui, purtroppo, diverse centinaia a contribuenti che hanno già pagato quanto ora di nuovo richiesto, assistiamo in questi giorni ad un nuovo macroscopico errore da parte dell'attuale Amministrazione”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Imperia, sul ‘caso’ delle nuove richieste di pagamento della Tari. “Sono molti infatti gli imprenditori colpiti dai pesantissimi aumenti – prosegue il Pd - disposti dal Comune di Imperia per l'imposta sulle pubblicità, le pubbliche affissioni e le tende dei pubblici esercizi, che in alcuni casi raggiungono e perfino superano il 500%. Come per la Tari anche in questo caso l'amministrazione comunale ha ammesso un malfunzionamento per i disagi causati e gli errori macroscopici tanto da anticipare la sospensione dei pagamenti e poi la revisione delle cartelle”.

“Interroghiamo quindi l'Amministrazione Comunale – termina il Pd cittadino - chiedendo di fornire delle risposte celeri e chiare alla cittadinanza auspicando che errori simili, soprattutto alla luce della difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia non si verifichino piú”.