Sanremo: un nuovo agente per la Municipale, ma preoccupano i 22 pensionamenti a fronte di quattro nuovi ingressi. Il Grande: “Numero non congruo, auspico nuove assunzioni”

Il comando di Polizia Municipale di Sanremo registra un nuovo ingresso, un’assunzione figlia della graduatoria stilata con l’ultimo concorso. Sarà Luigi Daniele Aliotta a entrare in servizio usufruendo del posto per un militare, previsto dal regolamento.

Si tratta della prima assunzione del 2021, l’altra è prevista a dicembre. Ma l’ingresso di due agenti sembra solo una goccia nel mare a fronte dei 14 pensionamenti previsti nell’anno in corso e del totale di 22 nel prossimo biennio in virtù di ‘quota 100’. Circostanza che ha destato preoccupazione tra gli agenti, come emerso anche dalla nota sindacale di qualche giorno fa (leggi la notizia cliccando QUI).

“Sono contento che si sia arrivati alla definizione della graduatoria, considerando che quella dell’anno scorso è andata esaurita - commenta ai nostri microfoni Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale - grazie alla commissione e al segretario comunale che hanno predisposto il concorso”.

Il Grande, però, non nasconde una certa preoccupazione per gli imminenti pensionamenti e per i pochi nuovi ingressi previsti: “Nel piano triennale delle assunzioni non è stata considerata ‘quota 100’, vanno via 22 agenti e ne sono previsti solo quattro in ingresso, un numero non congruo. Auspico nuove assunzioni anche perché sulla sicurezza abbiamo sempre fatto un lavoro attento. Consideriamo che altri Comuni di zona hanno previsto un’assunzione per ogni pensionamento, noi no”.