Sanremo: Polizia Municipale con 59 agenti invece di 80, i sindacati chiedono un confronto sul piano assunzionale

C’è preoccupazione tra le rappresentanze sindacali all’interno del comando della Polizia Municipale di Sanremo, per il futuro lavorativo degli agenti, vista la situazione che si sta venendo a creare con i pensionamenti già attuati e con quelli previsti, che non saranno supportati da adeguate assunzioni.

I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Sulpl hanno inviato una lettera all’Amministrazione comunale, in funzione del piano di assunzioni su base triennale, secondo il quale sono previste sei assunzioni (due all’anno) fino al 2023. Da poco è terminato il concorso che porterà due nuovi agenti quest’anno e altri quattro entro il 2022.

I sindacati chiedono che venga rivisto il piano assunzionale, in funzione degli effettivi attuali in servizio che sono 59, mentre la pianta organica fissata alcuni anni fa, vede 80 agenti in servizio. In pratica, sempre secondo i sindacati di categoria, al momento il comando ha di fatto 21 agenti in meno del previsto e le assunzioni dei prossimi mesi andrebbero a coprire solo i pensionamenti previsti.

Senza pensare all’età media degli agenti che è di circa 50 anni e, quindi, nei prossimi sono molti quelli che hanno in previsione di andare in pensione. Di fatti tra il 2019 e il 2022 sono andati e andranno in pensione 17 agenti.

“Noi sottolineiamo – evidenziano i sindacati – che le assunzioni per le Polizie Locali vanno in deroga rispetto alle altre, sempre che i fondi siano presenti nelle casse comunali. Noi non vogliamo incidere sul piano assunzionale ma potremmo dare qualche consiglio. Ad esempio: in questo momento vanno in pensione agenti che fanno parte della categoria C1, rispetto alla C6, con una differenza di stipendio attorno ai 300 euro. In pratica ogni quattro agenti assunti e altrettanti che vanno in pensione, con la differenza di stipendio se ne potrebbero assumere cinque. Senza dimenticare che la Polizia Municipale è un servizio essenziale che copre tutto: Polizia Giudiziaria, mercato, controllo negozi, viabilità e quant’altro senza dimenticare le moltissime manifestazioni che si svolgono nella città dei fiori”.

Sicuramente il comando di via Giusti avrebbe bisogno di personale in più e i sindacati, con una lettera inviata all’Amministrazione chiede un coinvolgimento maggiore sulle decisioni relative al piano assunzionale dei prossimi anni, in modo da poter rimpinguare le fila del comando e garantire maggiori servizi per i cittadini.