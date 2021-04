Sanremo: ‘Pac’ e ‘Forza della natura’ per l’evento ‘Villa Angerer ed il suo parco tra arte, storia e botanica’

L'associazione 'Ponente, Ambiente e Cultura' propone un ricordo ed un omaggio a Libereso Guglielmi e a tutta la Famiglia Calvino, profondamente legati per motivi diversi, a partire dall’inizio di questa stupenda storia cittadina, l’arrivo cioè della Famiglia Calvino a Sanremo nel 1925 provenienti da Cuba: Mario Calvino e la moglie Eva Mameli Calvino, entrambi grandi scienziati, ed il figlio Italo nato nel 1923.

La prima dimora dell’illustre famiglia fu Villa Angerer (tra il Casinò e la Chiesa Russa), realizzata a fine ‘800 sulla sede di una preesistente dall’austriaco Leopold Angerer, avvocato, bibliofilo, botanico, viaggiatore, considerata per le sue decorazioni uno degli esempi più significativi del Liberty nel Ponente Ligure, in un periodo di grande fama per Sanremo.

Nell’incontro sarà celebrata la bellezza della Villa ed il suo prezioso parco: oggi un giardino centenario, a cui si accede dall’interno attraverso uno scalone di marmo e ringhiere in ferro lavorato, un fantastico labirinto di grotte, torrette e statue, ricco di piante esotiche, che ospitò una serra sperimentale curata dal Prof. Calvino.

Saranno presenti alcune personalità qualificate: Marco Alberti (Agronomo, Docente Ist. Aicardi, Sanremo), Fulvio Cervini (Storico dell’arte, Professore Università di Firenze) e Marco Macchi (Storico del territorio.