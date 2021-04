Ventimiglia: Il Desco Secondino offre il pranzo ai volontari impegnati nella pulizia spiagge

Continua l'opera dei volontari impegnati nel ripristino del litorale ricoperte da rifiuti e residui della tempesta 'Alez' di ottobre. Cittadini e amministrazione comunale concertano uniti un nuovo intervento in favore della pulizia e della valorizzazione delle spiagge quando la stagione estiva sta per bussare alle porte. Intesa, fra chi governa e gli abitanti, in un progetto indirizzato al miglioramento.



Non poteva certo mancare in questa occasione il 'supereroe' di Ventimiglia: il Desco Secondino, sempre accanto ai cittadini. “Ci penso io!” esclama.

Il Desco, infatti, offrirà il pranzo a tutti i volontari nel giardino del ristorante Marco Polo, come segno di ringraziamento dell'impegno profuso per il bene della città. Un pasto meritato come ricompensa al prezioso contributo offerto. Iniziativa guidata, come sempre, dallo chef Diego Pani.



Domenica prossima il consigliere comunale Giuseppe Palmero, con l’associazione ‘Conchiglia Blu’ e con il sostegno di BordiEventi, Gazebò, XXmigliainSup e Desco Secondino, organizzano appunto una ‘raccolta’ di rifiuti. Lo start del raduno dei volontari è previsto per le 9 al Resentello dove saranno forniti i sacchi per la plastica e rifiuti indifferenziati non pericolosi (forniti dal Comune). La pulizia spiagge riguarderà il tratto alla foce del Roya, compreso il primo tratto di fiume.

Gli organizzatori ricordano a tutti di portare i guanti.