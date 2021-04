Operazioni di sgombero e pulizia stamattina in uno dei parcheggi pubblici di via Agosti. In azione gli agenti della polizia locale e gli operai di Amaie Energia.

Sono state rimosse anche le auto in stato di abbandono, oltre a quelle in divieto. A metà mattinata il parcheggio è ritornato usufruibile e ripulito da rifiuti ed erbacce.