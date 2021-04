Operazione 'Handover', gli affari di 'Mico' Ciurleo a Sanremo e Riva Ligure: "Se non è roba buona non ne porto”

La cosca di ‘ndrangheta dei Pesce di Rosarno, con a capo Antonino Pesce, classe ’92, riusciva ad esportare dalla Calabria fiumi e fiumi di droga verso il Nord Italia. Non solo la “piazza” del torinese, ma anche nella riviera ligure. Il passaggio è riportato nelle 1.540 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Reggio Calabria, Vincenzo Quaranta, che lunedì scorso ha disarticolato una delle 'ndrine più pericolose dell’intera provincia reggina capace di infiltrarsi non solo nei traffici di sostanze stupefacenti, provenienti anche dall’estero, ma anche di contaminare il tessuto economico di diversi territori italiani.

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Dda dello Stretto, hanno condotto le operazioni “Handover” e “Pecunia Olet” che hanno visto finire in carcere 44 persone mentre 9 sono ai domiciliari. Le accuse mosse dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gaetano Paci e dal pm Francesco Ponzetta sono, a vario titolo, quelle di associazione mafiosa, detenzione, porto illegale e ricettazione di armi, estorsioni sia consumate che tentate, favoreggiamento personale, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa, nonché traffico e cessione di doga, prevalentemente marijuana e hashish.

Il blitz ha riguardato, oltre al reggino, anche le province di Vibo Valentia, Torino, Foggia, Asti, Benevento, Cagliari, Napoli, Prato, Rovigo e Imperia. Qui è stato arrestato Domenico Ciurleo, 50enne originario di Rosarno e domiciliato a Riva Ligure. L’uomo, già arrestato tre anni fa dalla Squadra Mobile per droga, è accusato dagli inquirenti di essersi occupato del “trasporto e alla commercializzazione della sostanza stupefacente nella disponibilità del sodalizio nel Nord Italia, con particolare riferimento alla provincia di Imperia”.

Per la Dda reggina non ci sono dubbi. L’uomo, legato ai Pesce da vincolo familiare, “è inserito organicamente negli affari gestiti da Antonino Pesce, classe 1992 e Antonino Pesce, classe 1993 e quindi nella struttura operativa. Infatti è emerso – è scritto nell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico- come egli abbia importanti legami con gli ambienti dediti alla gestione, smercio, di sostanza stupefacente, riuscendo a reperirla anche da soggetti albanesi, e come operasse stabilmente per i Pesce nel trasferire sostanza stupefacente al Nord Italia, nella zona ligure, dove vi sono anche suoi parenti stabilmente dimoranti, disponendo di una rete di potenziali acquirenti. (Egli) forniva un contributo di significativa importanza per l’operatività della cosca, atteso che l’esportazione al Nord consentiva alla consorteria di raggiungere importanti guadagni ed accrescere la propria capacità di nuovi investimenti nel settore”.

“Mico” Ciurleo è stato intercettato più volte anche con il nipote Antonino Pesce, classe ’93. Le cimici della Polizia hanno captato una serie di conversazioni in cui è emerso che il latitante Antonino Pesce, cl.1992, ritenuto a capo dell’omonima cosca, desiderava incontrarli: “Più tardi andiamo.. .che vuole parlare lui con te direttamente!". Dopo una serie di dialoghi sull’eventuale prezzo da pagare ai fornitori della droga, che dall’Albania avevano la propria base logistica in Puglia, Ciurleo ha “espresso” un desiderio ossia quello di “voler visionare preventivamente la droga, atteso che quella precedentemente fornita da un soggetto di Gioia Tauro, si era rivelata di pessima qualità: "Eh io l'altra volta...quella che ha portato il gioitano a settanta l'ho venduta io...là...fai tu...che faceva schifo...no...adesso voglio vederla...se non è roba buona non ne porto”. Antonino Pesce, classe '93, tranquillizzava sul punto lo zio, riferendogli che avrebbe potuto verificare, quello stesso giorno, la qualità dello stupefacente nella disponibilità del latitante, pari a centocinquanta chilogrammi: "Vabbè...lui...quando andiamo noi...più tardi...ce l'ha già buttata lì...la vedi tu tutta...ce n’è lì...ne ha centocinquanta chili zio". Domenico Ciurelo precisava a tale proposito che qualora 'avesse riscontrato la qualità del carico, l'avrebbe acquistato per intero, avendo già un acquirente per le mani: "Se è buona...me la prendo. tutta quanta io!La prendiamo tutta noi...ci guadagniamo qualcosa...io ho un acquirente...che se la prende)".

Dalle intercettazioni gli investigatori capiscono che Antonino Pesce, cl.93, voleva fare il doppio gioco; da un lato “guadagnando” quale complice dello zio nella rivendita della droga al nord e quale complice del latitante nella vendita della droga al Ciurleo tanto da confidare allo zio “che avrebbe convinto il latitante a fargli un prezzo vantaggioso, facendo leva sul loro rapporto di parentela, omettendo di essere cointeressato anche alla successiva rivendita(…)mentre Ciurleo sottolineava che avrebbe enfatizzato i rischi che avrebbe corso: "Gli dico solo il rischio che ho per andare fino a lì. ..che cazzo mi guadagno (…) Ci escono quei quattro o cinquemila euro alla volta.. .però vedi che su centocinquanta chili.. .sono quaranta mila euro che ci entrano a me e a te...ventimila l'uno Nino, perchè se è buona la vendo tutta quanta...a dieci alla volta...dieci...poi è capace che me ne prende venti in una volta, capisci ? Però...Se la roba è buona...io salgo. ..tempo quattro giorni...massimo cinque.. .posso sgarrare di un giorno...io sono qui di nuovo".

Per l’Antimafia dello Stretto il progetto gestito con l'ausilio di Mico Ciurleo “consentiva di riscontrare l'effettiva realizzazione del progetto relativo allo smercio nella zona di Sanremo dello stock di marijuana fornito al latitante dai trafficanti pugliesi”. Anche ad Imperia l’uomo si è recato per “concludere”, secondo l’accusa, l’affare. Qualcosa, però poi andò storto e la droga gli è stata ritornata: “adesso non so cosa devo fare.. se devo portargliela indietro, o sennò digli di aspettare..glieli mando un po’ alla volta, ma glieli mando!..non è che i soldi glieli mando..se vuole che gliela riporto indietro..digli che gliela riporto”.

In un’altra intercettazione infine, gli inquirenti raccolgono uno “sfogo” dell’indagato il quale si lamentava di dover recuperare "un banco di soldi in giro" e che, per tale ragione, non avrebbe più dato niente a nessuno, senza essere prima pagato; "devo prendere un banco di soldi in giro...basta me lo sono giurato...niente a nessuno...senza soldi..."). Crediti che per la Dda non “potevano che essere collegati al traffico di droga avviato per commercializzare il carico rosarnese, atteso che il medesimo, durante il soggiorno a Riva Ligure, aveva svolto solo lavori saltuari, per lo più di giardinaggio”.