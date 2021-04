Dal 3 maggio Tenda e La Brigue saranno nuovamente raggiungibili in treno

Il ritorno del treno, comporterà anche la fine dei trasporti straordinari di persone in elicottero e rappresenta un primo segnale di normalità dopo la devastazione lasciata dalla tempesta di ottobre. Se non si fosse arrivato a questa riapertura della circolazione ferroviaria, c'era il rischio concreto che la viabilità sulla val Roya rimanesse bloccata per degli anni. Inoltre, questo dovrebbe consentire un accelerazione sui lavori di ripristino della strada RD 6204, proseguimento francese della SS20.