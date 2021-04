Sanremo: lavori sulle scogliere, Menozzi “200 mila euro per Bussana, interventi all’Imperatrice e confronto con la Regione per i Tre Ponti” (Video)

I lavori per la ricostruzione delle sue scogliere in zona Pian di Poma sono stati l’occasione per fare il punto anche sugli altri interventi previsti dal Comune di Sanremo per la protezione della costa. Argomenti sempre molto attuale in una zona tristemente nota per la continua erosione che tanti danni provoca al comparto turistico.

Sono molti i futuri interventi previsti che interesseranno il territorio Comunale da Bussana al centro. Li ha illustrati ai nostri microfoni l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi: “Sono arrivati i finanziamenti per la diga soffolta di Bussana Mare danneggiata dalla mareggiata del 2018, interventi per oltre 200 mila euro. Inoltre c’è anche l’Imperatrice che è rimasta danneggiata con interventi già effettuati ma non sufficienti per riportarla alla condizioni originaria”.

All’orizzonte anche lavori per la zona dei Tre Ponti, ma serve un confronto con la Regione. “Ai Tre Ponti è previsto un intervento - spiega Menozzi - ma abbiamo da discutere sulla tipologia e la Regione ha indirizzi diversi rispetto alle nostre esigenze”.