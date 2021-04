Nell'ebook ‘Uscimmo a riveder le stelle’ anche un racconto ambientato a Triora

È uscita da poche settimane un antologia di racconti in ebook dal titolo ‘Uscimmo a riveder le stelle’, ispirati alla Divina Commedia. Uno dei racconti della raccolta è ambientato a Triora a firma di Luca Albanese, scrittore nato a Sanremo e vissuto per 30anni a Bordighera, poi trasferitosi a Latina.

Il racconto riguardante Triora dal titolo 'Cerbero' QUI.

Di seguito la prefazione dell'ebook.

Diciassette racconti di autori esordienti che estraendo un verso a proprio piacimento dalla Divina Commedia hanno costruito un racconto richiamando il significato eccelso del verso stesso. Storie noir, fantasy, distopiche, dolorose e romantiche compongono l’antologia. L’allegoria dantesca è qui attuale e avveniristica.

La prefazione di Rossana Carturan

Il Collettivo Creativo Latina, un gruppo di esordienti scrittori nato dall’unione di alcuni miei allievi dei corsi di scrittura creativa, ha realizzato questo secondo progetto editoriale – il primo uscito a Natale – in omaggio a Dante Alighieri in occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte.

Ogni allievo/autore estraendo un verso a proprio piacimento dalla Divina Commedia ha costruito un racconto richiamando, nel senso più ampio del termine, il significato eccelso del verso stesso. Storie noir, fantasy, distopiche, dolorose e romantiche sono l’anima di questa antologia. Il fine è quello di testimoniare ancora una volta l’universalità di Dante e la sua intramontabile contemporaneità. Gli elaborati confermano come l’allegoria dantesca sia attuale e in alcuni casi avveniristica. L’antologia non ne riproduce la stesura ma ne omaggia, traendone spunto, l’illuminante personalità. Una raccolta di racconti dal valore evocativo. Nessun ricalco dantesco solo un’attenzione al suo ingegno nella volontà di allargarne i confini.

La soddisfazione personale di vedere realizzato un progetto dei miei allievi tanto ambizioso, e forse azzardato, ha confermato come la scrittura possa avvicinare miti e accorciare distanze, anche anagrafiche. Tra loro vi sono penne giovanissime, quattordicenni, e penne alla loro prima narrazione, nonostante ciò la coesione di intenti, il gioco letterario individuale, ha consentito la realizzazione di questa singolare raccolta perdonando qualsivoglia incertezza.

Ringrazio Maria Teresa Sampietro, scrittrice di spessore e amica, che ha acconsentito con il suo occhio attento a regalarci una correzione accurata dei testi.

Leggerli garantirà un piacere. Scoprire come siano riusciti a estendere un pensiero tanto apprezzato e celebrato ovunque sarà una seducente sorpresa.

I link dove si può acquistare l'ebook.

edizioniallaround.it/uscimmo-a-riveder-le-stelle

amzn.to/3uBo272

lafeltrinelli.it/smartphone/ebook/uscimmo-a-rivedere-stelle