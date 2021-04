Sanremo; ecco i 21 candidati ammessi alla prova orale per due posti da agente della Polizia Municipale

Sono stati resi pubblici i nomi dei 21 candidati al concorso pubblico per due posti da agenti di Polizia Municipale (Categoria C), che hanno superato la prova scritta e dovranno presentarsi per quella orale.

Si tratta di: Luigi Aliotta, Marco Bernardi, Carlo Boeri, Matteo Bonasorta, Cristina Buscemi, Barbara Cannoni, Alessandro Carassale, Edmondo Correddu, Daniele D’Alessio, Marco Di Francesco, Luca Frediani, Barbara Lacchetta, Rosalba Lambruschi, Francesca Londri, Andrea Maggi, Yuri Marchetto, Alessandro Mercurio, Alessio Perego, Elena Pesante, Luca Prevosto e Aldo Riva.

Il calendario della prova orale vedrà l’esame mercoledì 14 aprile alle 9 per Aliotta Luigi Daniele, Bernardi Marco, Boeri Carlo, Bonasorta Matteo, Buscemi Cristina, Cannoni Barbara, Carassale Alessandro, Correddu Edmondo, D'Alessio Daniele e Di Francesco Marco. Alle 13 toccherà a: Frediani Luca, Lacchetta Barbara, Lambruschi Rosalba, Londri Francesca, Maggi Andrea, Marchetto Yuri, Mercurio Alessandro Domenico, Perego Alessio, Pesante Elena, Prevosto Luca e Riva Aldo.

Le prove orali si svolgeranno nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Bellevue in Comune a Sanremo. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e ora indicati con: documento d’identità in originale; autodichiarazione per lo svolgimento delle prove scritte e orali; tampone antigenico rapido o molecolare, effettuato nelle 48 ore precedenti.