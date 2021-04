Vallecrosia: un fiume di richieste per la ‘stanza degli abbracci’ alla Casa Rachele Zitomirski

Sta andando alla grande la ‘stanza degli abbracci’, inaugurata lo scorso 20 marzo alla RSA Casa Rachele Zitomirski, in memoria di Monica Ligustro e realizzata proprio con i fondi ricevuti in beneficienza da ACEB Camporosso. Così si avvera il sogno di Monica, donare uno spazio nel quale ospiti e parenti potessero rivivere la gioia di un abbraccio durante questo momento tanto difficile in cui il contatto fisico di un affetto è come una medicina.



I responsabili della struttura confermano il vero e proprio successo della ‘stanza’. Gli ospiti si godono le visite dei loro cari ed è alta la richiesta. Giovedì, venerdì e sabato scorsi è stato raddoppiato il numero delle animatrici al fine di consentire maggiore organizzazione e veicolare al meglio gli ingressi.



Tanti i messaggi di ringraziamento che ACEB ha ricevuto da parte di chi ha potuto finalmente stringere un familiare. Un regalo di Pasqua unico che vale certamente più di mille altri. Una carezza, in tutti i sensi, che offre speranza e un pizzico di serenità.