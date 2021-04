Emergenza covid anziani, Grammegna: "Occorre fare in fretta riducendo i tempi di attesa lunghissimi"

"Ancora troppi anziani muoiono nella nostra provincia a causa del covid". A lanciare l'allarme è Fabrizio Grammegna, Presidente della Cooperativa Oasi, che spiega: "Lo stiamo constatando giornalmente dal nostro servizio di assistenza. Occorre fare in fretta coi vaccini, riducendo i tempi di attesa lunghissimi e mantenere ancora più alta la prevenzione. Rischiamo una strage di innocenti come in Lombardia. Siamo anche preoccupati per la salute delle nostre badanti. Anche loro dimenticate dall'elenco delle categorie da proteggere".