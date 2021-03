La chiusura dell’autostrada a Monaco provoca lunghe code al confine, disagi per molti frontalieri anche nel weekend (Foto)

L’autostrada chiusa a Monaco per tutto il weekend in uscita verso l’Italia causa lavori, ha generato lunghe code di frontalieri al confine. Il passaggio fra l’Italia e la Francia a ponte San Ludovico ha visto lunghe code di mezzi in attesa di oltrepassare l’ormai ex dogana fra le due nazioni.

I controlli serrati da parte delle autorità francesi, dovuti alle norme di contenimento del contagio e al lockdown locale, ma anche l’ulteriore disagio della chiusura autostradale hanno prodotto l’intenso traffico in uscita che ha costretto i numerosi automobilisti a percorrere la strada lungo il mare e a lunghe attese prima di poter fare ritorno in patria.

La coda, durante le ore di punta, iniziava dal centro di Mentone, proseguendo a Garavan, zona alla fine della città e poi fino al confine.