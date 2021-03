Imperia: mercoledì prossimo al via il nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Bianca

Inizierà mercoledì 7 aprile il nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Bianca di Imperia. L’appuntamento è alle 20.30 (da valutare, in base alle prescrizioni ministeriali, se presso la sede sociale di viale della Rimembranza 18 ad Imperia oppure online, in didattica a distanza) per compiere il primo passo per entrare nel mondo dell’assistenza e del soccorso sanitario.

Le lezioni, teoriche e pratiche, si terranno, con inizio, sempre alle 20.30, ogni lunedì e mercoledì fino al 31 maggio. È richiesta una frequenza dell’80% del corso e alcune lezioni sono propedeutiche all’abilitazione finale per iniziare a prestare servizio. L’impegno richiesto è tanto, ma quello che verrà poi restituito durante il servizio sarà immensamente più grande: è un investimento su se stessi, un’occasione di crescita personale, sia dal punto di vista tecnico che umano.

La Croce Bianca è una comunità, è un punto di aggregazione di persone che si ritrovano per vivere insieme un’esperienza e per partire, all’occorrenza, in aiuto di chi ha bisogno nelle situazioni più diverse. Al termine del corso sarà possibile compiere i servizi di istituto che la Croce Bianca è chiamata a svolgere: trasporto pazienti per visite, ricoveri, trasferimenti o dimissioni; trasporto dializzati; assistenza a manifestazioni, soccorso sanitario. A questo è finalizzato il corso: per diventare volontari e non è valido per altre finalità come, ad esempio, le disposizioni del decreto 81/08.

Per chi volesse comunque dare una mano alla Croce Bianca è possibile prestare il proprio tempo per servizi che non richiedono questo corso di formazione come, ad esempio, l’autista di guardia medica. Per garantire la sicurezza dei discenti e la qualità della formazione il numero di posti è limitato. Per avere più informazioni e per iscriversi (compilando il modulo online) è possibile visitare il sito www.crocebiancaimperia.org o inviare un’email a formazione@crocebiancaimperia.org.