Dalla Sardegna a Bordighera: la 'Santa Maria Vittoria Z' posizionerà gli scogli per il consolidamento della diga foranea

Il sindaco Vittorio Ingenito annuncia l’arrivo della nave, proveniente dalla Sardegna, 'Santa Maria Vittoria Z.' che posizionerà gli scogli per il consolidamento della diga foranea del porto turistico. Il finanziamento arriva dai fondi della Protezione Civile e riguarda le mareggiate del 2018 e del 2019. L’importante intervento rafforzerà la diga esposta alle impetuose mareggiate.

Si completa, insieme ai lavori eseguiti per il molo di Sant’Ampelio, il molo della diga del campo da calcio e il ripristino della scogliera.



Ora l’intenzione, insieme alla Regione e Protezione Civile, è quella di sistemare il molo e la scogliera disposta a protezione del Grand Hotel del Mare. Previsti per giugno i fondi per l’ultimo intervento riguardante la zona dell’hotel. Opere di ripristino per la valorizzazione e sicurezza del territorio.