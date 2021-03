Liguria: vaccino Covid, il consigliere regionale Ioculano "Siamo il fanalino di coda, serve un assessore alla sanità"

"Abbiamo chiesto un consiglio straordinario per affrontare questo grave ritardo", questo l'annuncio del Consigliere Regionale del PD Enrico Ioculano, riferendosi al progresso della campagna vaccinale della Liguria.

"Nelle altre regioni la campagna vaccinale è in uno stato più avanzato sia per gli over 80 e le categorie ultra-vulnerabili che per il personale scolastico; noi siamo in fondo alla classifica, che ripeto, non è tanto una competizione a chi fa meglio, è una corsa contro il tempo per ridurre ospedalizzazioni, terapie intensive, decessi".



"Ogni 3 vaccini arrivati nella nostra Regione, 1 non viene somministrato. - denuncia Ioculano - Intorno alle tempistiche e alle modalità di prenotazione regna il caos più totale. Siamo penalizzati da una gravissima disorganizzazione generale, e non abbiamo in vista alcuna pianificazione che ci possa rassicurare. Anzi, abbiamo solo testimonianze, a partire da medici di famiglia e farmacie, che ci riportano lo stato confusionale e incerto che circonda la nostra situazione. Le liste di riserva per i vaccini non utilizzati durante la giornata ci forniscono l'ennesimo esempio di malfunzionamento del sistema: non vi sono linee guida, l'ASL non ha ancora stilato "riservisti" mentre alcuni Comuni improvvisano, in buona fede chiaramente, e mandano messaggi con l'offerta di iscriversi senza tener conto di categorie protette".

"Oggi più che mai ritengo che sia necessario nominare un Assessore alla Sanità che organizzi una campagna vaccinale degna di questo nome, che ci porti a colmare il gap accumulato verso le altre regioni. - conclude il consigliere regionale - In un contesto di crisi epidemiologica la sanità non può essere una delega tra le tante del Presidente, ma anzi è la più importante e abbiamo bisogno di qualcuno che se ne occupi 24 ore al giorno".