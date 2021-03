Colle di Tenda: a Limone si attende l’arrivo del viceministro Morelli, il Sindaco Riberi "Mi aspetto certezze"

Il primo cittadino limonese: "Vogliamo sapere i tempi e i costi per realizzare quest'opera e che i lavori inizino al più presto. Per noi non è importante se si conclude l'opera o se si attui un piano B. L'importante è che si faccia qualcosa"

Manca poco all'incontro in programma per questa mattina con il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Alessandro Morelli con un sopralluogo al tunnel di Tenda compromesso dalla recente esondazione del 2-3 ottobre. Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, vuole 'certezze' come specificato ai microfoni del nostro giornale. "Vogliamo sapere i tempi e i costi per realizzare quest'opera e che i lavori inizino al più presto. Per noi non è importante se si conclude l'opera o se si attui un piano B. L'importante è che si faccia qualcosa".

Dello stesso avviso l'ex sindaco della capitale della Valle Vermenagna Angelo Fruttero: "In questi precedenti cinque anni di carica istituzionale di questi incontri ne ho visti tanti - ha dichiarato l'ex primo cittadino - Spero che porti a qualcosa di concreto e che i lavori riprendono".

Presenti anche il Responsabile della Struttura Territoriale Anas della Lombardia Nicola Prisco, Commissario per il completamento dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda e il cui incarico è in via di formalizzazione, il Vicepresidente della giunta regionale Fabio Carosso, l'Assessore trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino, l’Assessore alle infrastrutture e trasporti Marco Gabusi, il Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e i Sindaci dell'Unione delle Alpi Marittime.

L’incontro istituzionale si è concluso con il sopralluogo svolto presso le aree di cantiere del nuovo tunnel di Tenda. Poiché lo scavo e la galleria storica non hanno riportato danni strutturali in seguito all’alluvione, già a ottobre Anas ha avviato la campagna di misurazione e i sondaggi sul versante in prossimità dell’imbocco francese necessari a definire le soluzioni progettuali per il ripristino della viabilità e quindi il riavvio dei lavori. Gli elaborati progettuali saranno condivisi in sede di Commissione Intergovernativa per le valutazioni che condurranno al ravvio degli interventi.