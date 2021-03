Molini di Triora: blackout dopo l'alluvione di ottobre, Lions donano generatore di corrente

I Lions hanno donato un generatore di corrente a Molini di Triora. Questo gesto è maturato a fronte della drammatica esperienza vissuta dal paesino della valle Argentina durante l'alluvione del 2-3 ottobre 2020 quando il paese rimase senza corrente per diversi giorni. Quella condizione di ulteriore isolamento aggravò le evidenti criticità legate all'esondazione del corso d'acqua, all'acquedotto e alla interruzione della viabilità.



Il generatore è stato consegnato ieri dal Governatore dei Lions, Senia Seno, accompagnata da Minuccio Casagrande e dal presidente di zona Ernesto Fresca Fantoni. Il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso ha accolto i Lions insieme al vicesindaco Danilo Marvaldi, all'assessore Alessandra Balbo e al presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda.



L'amministrazione locale ha rimarcato l'importanza che questa donazione ha per il paese dove oggi, a distanza di diversi mesi, sono ancora ben visibili i segni lasciati dall'alluvione. Ai Lions sono andati ringraziamenti da parte del sindaco, a nome della comunità di Molini di Triora, per l'attenzione dimostrata, così come sono state indubbiamente lodevoli anche le motivazioni dietro questo simbolico ma importantissimo gesto d'aiuto che guarda al futuro di questo borgo.