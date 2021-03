Dieci giorni alla 'Milano-Sanremo': chiesto dalla Prefettura l'arrivo in corso Cavallotti ma sarà in via Roma

Sarà regolarmente in via Roma, anche se nei giorni scorsi era stato chiesto dalla Prefettura uno spostamento in corso Cavallotti, l’arrivo della Milano-Sanremo, la ‘classicissima’ che torna finalmente in primavera dopo la parentesi di agosto 2020.

L’arrivo in corso Cavallotti era stato chiesto per evitare l’arrivo in centro in concomitanza con il divieto di assembramenti e la possibilità che si debbano nuovamente chiudere le attività attorno alla zona, in concomitanza con l’arrivo dei corridori. Secondo quanto emerso dalle riunioni svolte nei giorni scorsi, però, corso Cavallotti non sarebbe utilizzabile, in quanto non ci sarebbero gli spazi per i mezzi della Rai, che servono per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo della gara.

Quando, negli anni ’90, si era spostato l’arrivo in corso Cavallotti, i mezzi occupavano molti meno spazi mentre oggi, tra riprese in alta definizione, digitale ed emissione satellitare, servono più camion e tir. Cosa accadrà quindi per la Milano-Sanremo 2021? Al momento l’arrivo rimane in via Roma, anche se l’Amministrazione comunale sta cercando di mediare tra Prefettura e organizzazione della corsa, in modo da trovare una via di mezzo per evitare che l’arrivo possa trovare spazio addirittura fuori da Sanremo.

Una scelta che sarebbe gravissima per la città dei fiori e che il Comune non vuole nemmeno pensare. C’è anche da capire cosa accadrà, a livello nazionale, in relazione alle possibili zone rosse con relativo lock down parziale per i weekend. Una soluzione prospettata dal Cts e che potrebbe essere messa in atto. In questo caso, confermano gli organizzatori e Amministrazione comunale matuziana, la ‘Milano-Sanremo’ si potrebbe svolgere senza problemi e, chiaramente, con maggiori possibilità di garantire l’assenza di assembramenti sul percorso e all’arrivo. Ovviamente l'Assessore al Turismo della città dei fiori, Giuseppe Faraldi, ha già preso contatto con le categorie per evitare il più possibile i disagi.

Se zona rossa non sarà per il 20 marzo, invece, non è da escludere che, proprio per evitare assembramenti, venga chiesta dalla Prefettura la chiusura delle attività commerciali nelle zone adiacenti l’arrivo di via Roma, in concomitanza con l’orario pomeridiano, presumibilmente tra le 14.30 e le 18. Si tratta, almeno per ora, di decisioni che devono ancora essere prese e che dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore, visto che mancano 10 giorni alla gara.