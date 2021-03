Imperia: buoni spesa per le famiglie in difficoltà donati al Comune dalla 'Sorridi con Pietro' (Foto)

L'associazione ‘Sorridi con Pietro’ ha donato 100 buoni spesa, per un valore complessivo di mille euro, al Comune di Imperia, che li distribuirà alle famiglie in grave difficoltà economica. I buoni, da 10 euro cadauno, saranno spendibili presso il gruppo Arimondo, Pam ed Eurospin. La consegna dei buoni è avvenuta a Palazzo Civico: presenti il sindaco Claudio Scajola, l'assessore Luca Volpe e, in rappresentanza dell'associazione, Benedetta Papone.

"La solidarietà a Imperia continua. Ringraziamo tutti coloro - commenta l'assessore Volpe - che in questi mesi si sono adoperati e la Sorridi con Pietro in questo caso particolare. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, con le gravi conseguenze sociali ad essa connesse, sta mostrando le difficoltà economiche con le quali molte famiglie devono fare i conti. Gesti come questo hanno dunque una grande importanza".

"La nostra associazione - dichiara Benedetta Papone - che è nata per raccogliere fondi da destinare alle cure palliative e all'assistenza domiciliare ai bambini affetti da malattie incurabili o inguaribili, ha scelto di dimostrare la propria finalità sociale durante l'emergenza Covid 19 donando buoni alimentari per aiutare le famiglie in difficoltà. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il Comune di Imperia che ci supporta nella distribuzione dei voucher a chi ne ha davvero bisogno”.