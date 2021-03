Con la puntata speciale di Domenica In si chiude la settimana del Festival di Sanremo più coraggioso (Foto)

I protagonisti di Domenica In (foto Tonino Bonomo)

Come tradizione impone, la puntata speciale di Domenica In ha chiuso ieri la 71ª edizione del Festival di Sanremo. La più difficile, e allo stesso tempo coraggiosa, della sua lunga storia.

Ieri pomeriggio l'ultima sfilata di protagonisti per le vie del centro, catturati dall'obiettivo del nostro Tonino Bonomo tra l'Ariston, l'hotel Globo e l'hotel Nazionale. Poi, una volta spente le luci, il carrozzone (quest'anno silenzioso) se n'è andato.

Tutto è andato per il meglio, ma che tristezza vedere una Sanremo muta nella settimana in cui dovrebbe fare tanto tanto rumore. L'appuntamento è fissato per il 2022, ma prima c'è una tappa intermedia, a luglio, quando 'Sanremo Estate' segnerà la ripartenza.