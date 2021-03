Bordighera: 'Dona un prodotto', sabato scorso l'evento organizzato dall'associazione Bethel

Sabato scorso l'associazione Bethel ha organizzato in Bordighera l'evento "Dona un prodotto", con la collaborazione della Farmacia Centrale.

"Ringraziamo per la disponibilità e l'entusiasmo da subito dimostrato il Sindaco della città delle Palme, Vittorio Ingenito, il titolare e l'Assessore Stefano Gnutti e il suo staff, che hanno partecipato in maniera attiva alla riuscita dell'evento. È stato un modo per stare concretamente vicino alle famiglie in stato di bisogno ed alle donne vittime di violenza che, molto spesso, hanno difficoltà a riappropriarsi della loro esistenza dopo essere state annullate da chi le ha sopraffatte" afferma la Presidente Sara Bonaccorso.



La data scelta non è casuale: evento vicino alla Festa della donna, come l'associazione Bethel è vicino anche alle donne.