Si chiude il 71° Festival: Amadeus “Incredibile, passaggio epocale”, Fiorello “Leggo la parola 'flop', ma con 14 milioni qualcosa non torna”

Aveva esordito dicendo “finalmente è arrivato il 2”, oggi Amadeus ha chiuso con un “finalmente è arrivato il 7”.

A Sanremo si tirano le somme di una 71ª edizione tanto sudata quanto ben riuscita in un momento non facile per il mondo dello spettacolo, ma anche un segnale di ripartenza per l'Italia tutta.

“Sono felicissimo - ha commentato Amadeus - era un Sanremo diverso e sarebbe una semplificazione parlare di ascolti. Realizzarlo è stato un fatto incredibile. È stato fatto un passaggio epocale per la storia del Festival. Stare davanti al nulla non lo auguro a nessuno”.

E poi Fiorello, in collegamento, ha commentato: “Ho letto la parola 'flop', ma ieri sera c'erano 14 milioni di telespettatori, c'è qualcosa che non mi torna o sto sbagliando io? Questa è l'esperienza più importante della mia vita”.