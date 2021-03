Sanremo: Amadeus lancia l’evento della prossima estate “Vogliamo tornare con una grande riapertura per ristoranti, bar e alberghi” (Video)

“La città di Sanremo ha vissuto un Festival particolare, vogliamo tornare con una grande riapertura per ristoranti, bar e alberghi”. Con queste parole Amadeus, conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo, ha lanciato questa mattina il grande evento che vedrà la Città dei Fiori protagonista la prossima estate. La zona individuata è quella di Pian di Nave e, in generale, del porto.

“I primi di luglio sarebbe bello fare un ‘Sanremo Estate’ con un sapore, appunto, estivo - ha aggiungo Amadeus - non una gara, ma una festa con il marchio di Sanremo e con un momento di normalità per la città”.

Al termine della conferenza anche un momento per il saluto alla città di Sanremo per il presentatore del Festival dopo due anni di conduzione: “Non solo due anni perché io ho un ricordo di Sanremo da quando venivo a fare le interviste ai cantanti. Guardate che sole e che mare, questo è un posto magico e quando sono qui sto a casa. Stamattina mio figlio mi ha detto perché non restiamo qui. Mi auguro che un giorno possa tornare a presente il Festival”.